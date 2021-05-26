В Бразилии выявили новый штамм COVID-19 неизвестного происхождения

Власти Бразилии объявили, что в стране стремительно распространяется новый тип коронавирусаКак заявили в Бразильском обществе вирусологии, уже в девяти муниципалитетах штата Сан-Паулу обнаружен вариант коронавируса неизвестного происхождения.
Власти Бразилии объявили, что в стране стремительно распространяется новый тип коронавирусаКак заявили в Бразильском обществе вирусологии, уже в девяти муниципалитетах штата Сан-Паулу обнаружен вариант коронавируса неизвестного происхождения.
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