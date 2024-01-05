"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты

СМИ сообщили об НЛО, который был похож на популярную конфету Tic Tac. О вероятной встрече с внеземной цивилизацией журналистам Fox News поведала девушка, которая успела сфотографировать неведомый аппарат.
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