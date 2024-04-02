Имя: Татьяна Фамилия: Катик Имя: Татьянамарипоса Национальность: австриец Родилась: 12 июня 1991 г. Страна: Австрия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Рост: 5,8; 173 см Татьянамарипоса Инстаграм – @tatjanamariposa #Tatjanamariposa.
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