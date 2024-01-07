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  • Vitalich
    Кол осиновы ему в анус, со стразами естественноКиркоров захотел,...
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    Главпидар гикак не уймётсяКиркоров раскрыл ...

Когда запустят тепло на холодова 4 в Климовске подольского района

К сожалению, не могу ответить на вопрос, в Климовске отопление не запущено. К сожалению, я не могу точно ответить на этот вопрос, так как не имею доступа к актуальной информации о запуске отопления в Климовске Подольского района.

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