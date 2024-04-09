Ведомости: в России создадут Министерство патриотического воспитания

В России планируют создать Министерство патриотического воспитания. Как сообщают «Ведомости», учреждение новой структуры может произойти после инаугурации Владимира Путина и формирования новой структуры федеральных органов власти.
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