Трамп лишил Блинкена и ряд американских чиновников доступа к секретным сведениям

Президент США Дональд Трамп лишил экс-госсекретаря страны Энтони Блинкена, бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джейка Салливана и ряд чиновников доступа к секретным сведениям.
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