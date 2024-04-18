Губернатор сообщил о двух пострадавших от обстрела ВСУ жителях Белгородской области

Белгородская область в ночь на 18 апреля была дважды обстреляна украинскими боевиками. Пострадали два человека в населенных пунктах Шебекино и Разумное-71, сообщил утром в четверг губернатор Вячеслав Гладков.
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