ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Отчего то слова ВВП вспомнились... Если драка неизбежна, бить надо первым!.Захарова отреагир...
  • Eduard
    За свой счет? Видали как нагло чужим распоряжаются!Шольц призвал стр...
  • Eduard
    Подстрекатель войн)Шольц призвал стр...

Губернатор сообщил о двух пострадавших от обстрела ВСУ жителях Белгородской области

Губернатор сообщил о двух пострадавших от обстрела ВСУ жителях Белгородской области

Белгородская область в ночь на 18 апреля была дважды обстреляна украинскими боевиками. Пострадали два человека в населенных пунктах Шебекино и Разумное-71, сообщил утром в четверг губернатор Вячеслав Гладков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх