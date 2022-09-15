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ВС РФ уничтожили украинский десант, высадившийся на Кинбурнской косе

ВС РФ уничтожили украинский десант, высадившийся на Кинбурнской косе

Российские войска отразили атаку десанта ВСУ рано утром в четверг, 15 сентября. Группа украинских военных предприняла попытку высадиться на Кинбурнской косе, но была уничтожена.

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