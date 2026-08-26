Украинская энергосистема рискует не выдержать зиму 2026 года

Насколько реальна угроза системного блэкаута в Украине этой зимой? Почему запасы газа в хранилищах рекордные, но страна ищет деньги на его импорт? Смогут ли украинские АЭС работать стабильно, если повреждены ключевые подстанции? И какие сценарии рассматривают власти на случай остановки водоснабжения в мегаполисах? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.