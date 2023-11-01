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Транспортная реформа в Уфе не добавила пассажирам комфорта

Транспортная реформа в Уфе не добавила пассажирам комфорта

Прошло пять лет с начала транспортной реформы. Старт ей дала сакраментальная реплика главы республики Радия Хабирова, только-только заступившего на должность, "здесь Техас, что ли?" применительно к пассажирским перевозкам.

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