Транспортная реформа в Уфе не добавила пассажирам комфорта

Прошло пять лет с начала транспортной реформы. Старт ей дала сакраментальная реплика главы республики Радия Хабирова, только-только заступившего на должность, "здесь Техас, что ли?" применительно к пассажирским перевозкам.
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