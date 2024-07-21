21 июля по народному календарю отмечают Прокопий Жнец или Прокопий Жатвенник. Такое название выбрали не случайно.
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21 июля по народному календарю отмечают Прокопий Жнец или Прокопий Жатвенник. Такое название выбрали не случайно.