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Царьград

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Невролог Багаутдинов рассказал о причинах боли между лопатками

Невролог Багаутдинов рассказал о причинах боли между лопатками

Невролог Рустам Багаутдинов из клиники «Три сестры» объяснил, что боль между лопатками у русских, проводящих много времени за компьютером или за рулем, связана не только с позвоночником, но и с перенапряжением мышц.

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