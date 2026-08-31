Невролог Багаутдинов рассказал о причинах боли между лопатками

Невролог Рустам Багаутдинов из клиники «Три сестры» объяснил, что боль между лопатками у русских, проводящих много времени за компьютером или за рулем, связана не только с позвоночником, но и с перенапряжением мышц.
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