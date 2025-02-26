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Царьград

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Археологи впервые откопали древнерусскую волынку

Археологи впервые откопали древнерусскую волынку

Необычный для Руси инструмент нашли на территории Великого Новгорода.Никогда ранее учёные не находили свидетельств того, что такой музыкальный инструмент как волынка был известен на территории средневековой Руси.

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