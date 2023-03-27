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— Почему ураганы называют женскими именами? — Сначала загадочные и непредсказуемые, а потом забирают дома и машины…

— Почему ураганы называют женскими именами? — Сначала загадочные и непредсказуемые, а потом забирают дома и машины…

. матрешки продают. Ленин, открываешь - Сталин. Потом Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин. После Путина - Медведев, а потом - бац! - и опять Путин! А белорусская вообще не открывается.

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