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Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 58 очков на двоих, «Даллас» закрыл серию с «Клипперс»

Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 58 очков на двоих, «Даллас» закрыл серию с «Клипперс»

В составе «Мэверикс» звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 58 очков на пару. На счету Дончича 28 очков, 7 подборов и 13 передач, в активе Ирвинга 30 очков, 6 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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