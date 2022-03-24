"Я слов приличных не нашла": новая беда в крупном районе Владивостока нервирует людей

Жителей Владивостока начала нервировать новая беда, которая образовалась в крупном районе города. Как уточняется в Telegram — канале vtoryakvdk (12+), некоторые горожане начали расклеивать рекламные листовки на двери и стены подъездов, которые только недавно были отремонтированы.