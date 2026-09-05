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Вести Севастополь

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Севастополь, наука и семья: история династии Алёмовых

Институт биологии южных морей отмечает юбилей — 155 лет со дня основания. Институт — это в первую очередь люди, которые на протяжении полутора веков изучают климат, биологию, экологию морей и океанов.

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