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Петербургский дневник

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Захарова: ФБР и полиция США знали о преступлениях рэпера Пи Дидди

Дипломат посоветовала Вашингтону навести порядок с преступной группировкой ФБР и американская полиция не могли не знать о преступлениях рэпера Пи Дидди, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью RT.

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