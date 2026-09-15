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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Тебас: «Футболом управляют так, чтобы у игроков наверху было 7 «Феррари» вместо 6 , а у тех, кто внизу, не было работы. Идет каннибализация, нас может ждать медленная смерть»

Хавьер Тебас считает, что у национальных лиг есть конфликт интересов с ФИФА и УЕФА . «На мой взгляд, проблема связана с управлением.

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