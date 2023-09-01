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Запрет на продажу грузовиков марки JMC компании «Автотор» в России, введенный китайскими органами

Запрет на продажу грузовиков марки JMC компании «Автотор» в России, введенный китайскими органами

По информации телеграм-канала No Limits, из-за опасений попасть под косвенные санкции США, Евросоюза и Японии за сотрудничество с россиянами китайская сторона потребовала остановить в нашей стране продажи автомобилей под оригинальным брендом JMC.

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