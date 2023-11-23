Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Ароняном, Каруна против Вашье-Лаграва и другие партии

Во третьем туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Левоном Ароняном. Grand Chess Tour 5-й этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 3-й тур Начало – 22:30 по московскому времени Рихард Раппорт (Румыния) – Алиреза Фируджа (Франция) Аниш Гири (Нидерланды) – Уэсли Со (США) Леньер Домингес (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) Левон Аронян (США) – Ян Непомнящий (Россия) Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США) Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана, Гири, Со, Фируджа – по 1, Раппорт, Дуда – по 0,5.
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