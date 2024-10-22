Полным ходом продолжается строительство станции "Крымская" Троицкой линии метро. На данный момент завершены земляные работы и выемка котлована под фундамент, а также начато возведение монолита платформы и восточного вестибюля.
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