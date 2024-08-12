Страна и люди
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Страна и люди

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«Хезболла» заявила об обстреле «Катюшами» штаба 146-й дивизии ЦАХАЛ

«Хезболла» заявила об обстреле «Катюшами» штаба 146-й дивизии ЦАХАЛ

После сообщений об обстреле кибуца на севере Израиля ливанская шиитская вооруженная группировка «Хезболла» заявила об обстреле израильского штаба 146-й дивизии ЦАХАЛ в кибуце Гаатон, По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, местная группировка обстреляла штаб, расположенный в районе Западная Галилея на севере еврейского государства, «Исламское сопротивление в Ливане объявляет об обстреле ракетами "Катюша" нового штаба 146-й дивизии в Гаатоне», - уточнили репортеры.

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