Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт

Николай Малышев, инфекционист и ведущий научный сотрудник ФГБУ “Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи” Минздрава России, предсказал возвращение сложной ситуации с коронавирусом уже в скором времени.