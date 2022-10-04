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Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт

Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт

Николай Малышев, инфекционист и ведущий научный сотрудник ФГБУ “Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи” Минздрава России, предсказал возвращение сложной ситуации с коронавирусом уже в скором времени.

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