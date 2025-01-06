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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Абдель-Азиз: «Анкалаев сказал, что нокаутирует Перейру и заработает уважение, которое уже давно заслуживает»

«Алекс Перейра может говорить все, что хочет. Этот парень – убийца. У него три боя за 167 дней. Кто я такой, чтобы говорить, чего он не может делать.

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