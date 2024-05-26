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Трассу М-6 между Арменией и Грузией перекрыли из-за наводнения

Трассу М-6 между Арменией и Грузией перекрыли из-за наводнения

В Армении из-за наводнения перекрыли межгосударственную трассу М-6, соединяющую страну с Грузией.26 мая в центр кризисных ситуаций Армении стали поступать множество сообщений о выходе реки Дебед из берегов.

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