Опять наш полуостров: «Небратья» подняли сразу 9 самолётов

При превосходстве в воздухе, недобить раненный МИГ...🤔 Да и самолетов у них чего-то многовато... Недоговоривают нам.

Николай Герасименко

Кто не договаривает? Блогер Добрый мир? Если проанализировать статью, то возникает вопрос, от куда у автора столь детальная информация о супостате и скудная о нас?