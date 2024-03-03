Добрый Мир
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Добрый Мир

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Опять наш полуостров: «Небратья» подняли сразу 9 самолётов

Опять наш полуостров: «Небратья» подняли сразу 9 самолётов

 Вчера 104K прочитали Минувший день ознаменовался новой главой в напряжённости вокруг нашего полуострова, когда формирования нашего оппонента предприняли попытку комбинированного воздействия по региону.

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Комментарии
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Олег Карагулин
При превосходстве в воздухе, недобить раненный МИГ...🤔 Да и самолетов у них чего-то многовато... Недоговоривают нам.
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15 час.
Николай Герасименко
Кто не договаривает? Блогер Добрый мир? Если проанализировать статью, то возникает вопрос, от куда у автора столь детальная информация о супостате и скудная о нас?
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13 час.

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