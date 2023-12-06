Avia.pro - Новости Крах Европе: мы скоро станем единственными производителями автошин в Европе Когда Европа, следуя американской внешней политике, ввела все более строгие соглашения против России, никто там, казалось, даже не обдумывал возможные последствия, которые мы сейчас наблюдаем.
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