Вся Европа будет только на российской резине: Санкции превращают Россию в единственного производителя шин

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Вадим Сиражев
как ловко автор подменил &quot;китайские шины&quot; на &quot;российские&quot;
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16 час.

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