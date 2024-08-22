Президентские выборы: Тудор Ульяновский подал документы в ЦИК

Гражданское собрание, состоящее из профессоров университетов, квалифицированных врачей, бывших послов, врачей, юристов, бизнесменов и лидеров диаспорских общин, сформировало 21 августа 76 голосами инициативную группу по выдвижению и поддержке Тудора Ульяновского в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова.