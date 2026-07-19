Оскар Пиастри: Удивительно, что инцидент с Леклером остался без последствий

Оскар Пиастри: Удивительно, что инцидент с Леклером остался без последствийОткрытый источникПилот McLaren Оскар Пиастри признался, что столкновение с Шарлем Леклером на первых кругах Гран При Бельгии серьезно осложнило ему гонку.