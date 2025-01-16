В народном календаре – Гордеев день. В этот день принято варить овсяную кашу на молоке – для себя и. для коровок.
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В народном календаре – Гордеев день. В этот день принято варить овсяную кашу на молоке – для себя и. для коровок.