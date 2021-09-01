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И.о главы Оренбурга Сергей Салмин обрушил критику на чиновников мэрии

И.о главы Оренбурга Сергей Салмин обрушил критику на чиновников мэрии

Сергей Салмин — бывший министр спорта и физкультуры региона. В мэрию он перешел по настойчивому предложению губернатора Дениса Паслера, который вместе с действующим главой Оренбурга Владимиром Ильиных баллотируется в Государственную Думу РФ.

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