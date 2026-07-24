Луису Энрике грозит административный арест на 15 суток

Полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике рискует получить административный арест на 15 суток из-за 52 неоплаченных штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
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