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Спорт Уик-Энд

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Луису Энрике грозит административный арест на 15 суток

Луису Энрике грозит административный арест на 15 суток

Полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике рискует получить административный арест на 15 суток из-за 52 неоплаченных штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

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