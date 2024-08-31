Вагенкнехт: ФРГ не должна быть магнитом для мигрантов

Депутат Бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый пакет мер правительства ФРГ по борьбе с незаконной миграцией и потенциально опасными исламистами, заявив, что Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе.