Вагенкнехт: ФРГ не должна быть магнитом для мигрантов

Депутат Бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый пакет мер правительства ФРГ по борьбе с незаконной миграцией и потенциально опасными исламистами, заявив, что Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе.
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