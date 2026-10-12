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В больнице Златоуста спасли 100-летнюю пациентку

В больнице Златоуста спасли 100-летнюю пациентку

В городской больнице Златоуста прооперировали пациентку, которой в день выписки исполнилось 100 лет. Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, женщина поступила в хирургическое отделение горбольницы с диагнозом «острая кишечная непроходимость».

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