В больнице Златоуста спасли 100-летнюю пациентку

В городской больнице Златоуста прооперировали пациентку, которой в день выписки исполнилось 100 лет. Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, женщина поступила в хирургическое отделение горбольницы с диагнозом «острая кишечная непроходимость».