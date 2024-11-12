В чем особая сила и магические способности каждого знака зодиака

Каждый знак зодиака обладает своими уникальными способностями, которые можно назвать магическими. Эти силы выражаются в разных формах, от интуиции до целеустремленности, и делают каждого из нас неповторимым.
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