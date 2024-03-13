Пост с приветом свиньям и варварам Тем самым, которые в новом сквере по улице Лазарева сломали светильники, украли цветы и кустарники, а также оставили мусор на детской площадке.
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Пост с приветом свиньям и варварам Тем самым, которые в новом сквере по улице Лазарева сломали светильники, украли цветы и кустарники, а также оставили мусор на детской площадке.