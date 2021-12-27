Сгоревшие иллюзии ценой 22 миллиарда рублей

У нас снова полыхали иллюзии. На этот раз на заводе «Северная верфь», в Большой Турухтанной гавани. Там, как известно, восемь лет мучили корвет «Проворный», который должен был в конце следующего года пополнить ряды кораблей Тихоокеанского флота.