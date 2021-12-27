Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    СССР еще в 1954 году подавал заявку на вступление в НАТО. После отказа создали организацию Варшавского договора ОВД в...Эксперты оценили ...
  • Briz Bazelik
    Это ЧТО, - очередная "шутка" ЕС перед развалом их "колхоза"?!? А "губёнки подобрать" не хотите - ведь "на хитрую ж......ЕС требует от РФ ...
  • Briz Bazelik
    Он оно как?! Ему уже Кубань захотелось "возвратить"!?! То-то я думаю, - чего это он так свои губы "раскатал"?!? Кстат...Украинцы реагирую...

Сгоревшие иллюзии ценой 22 миллиарда рублей

Сгоревшие иллюзии ценой 22 миллиарда рублей

У нас снова полыхали иллюзии. На этот раз на заводе «Северная верфь», в Большой Турухтанной гавани. Там, как известно, восемь лет мучили корвет «Проворный», который должен был в конце следующего года пополнить ряды кораблей Тихоокеанского флота.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх