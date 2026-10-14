Завтра ряд улиц Евпатории временно останется без воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», с 10:00 до 18:00 подача воды будет ограничена на улицах Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.
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