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ВЕСТИ КРЫМ

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Завтра ряд улиц Евпатории временно останется без воды

Завтра ряд улиц Евпатории временно останется без воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», с 10:00 до 18:00 подача воды будет ограничена на улицах Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.

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