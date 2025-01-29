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Может, хоть кого-то убережёт от глупости

Может, хоть кого-то убережёт от глупости

Тут в Мэше (в других местах тоже) увидел новую схему мошенничества. Что-то уже слышал, но я её разберу.

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Комментарии
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Марина
Людмила, вы правы, всегда надо помнить, что мошенники не идиоты!!! Но и бояться их не надо. Просто взять себе за правило - НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, не диктовать никаких сведений (по смс, с карты, еще откуда-то). Я всегда вежливо благодарю и говорю, что, например, финансовые дела по телефону не решаю, сама обращусь в банк, или просто говорю, спасибо за сообщение (о блокировке карты, о стаже, о лечении, об открытии уголовного дела... что там еще было?) и что я обращусь в соотвтствующие службы и просто кладу трубку))).
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23 час.
Гулька
Да уж, самый верный способ не брать трубку на незнакомых номерах. Либо СПАМ, либо мошенники.
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
Телефоны  из  удобства  цивилизации  превратились  в    ОРУЖИЕ   мошенников.
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13 час.

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