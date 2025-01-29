Может, хоть кого-то убережёт от глупости

Марина

Людмила, вы правы, всегда надо помнить, что мошенники не идиоты!!! Но и бояться их не надо. Просто взять себе за правило - НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, не диктовать никаких сведений (по смс, с карты, еще откуда-то). Я всегда вежливо благодарю и говорю, что, например, финансовые дела по телефону не решаю, сама обращусь в банк, или просто говорю, спасибо за сообщение (о блокировке карты, о стаже, о лечении, об открытии уголовного дела... что там еще было?) и что я обращусь в соотвтствующие службы и просто кладу трубку))).