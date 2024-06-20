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  • Алексей Тан
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​Неправда что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так...

​Неправда что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так...

​Неправда что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так. Я не знаю предатели они, дураки, приспособленцы или банально - трусы.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Россияне с вами!
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16 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Вы за всех россиян не отвечайте. Только за себя. А то, ненароком, нарваться можно.
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15 час.

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