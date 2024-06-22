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Армия Польши заявила об очень тяжелой ночи из-за России. Что заставило поляков понервничать

Армия Польши заявила об очень тяжелой ночи из-за России. Что заставило поляков понервничать

Самолет МиГ-29А ВВС ПольшиCC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X.

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Игорь Егоров
Поляки, сидите тихо и не будите лихо...
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