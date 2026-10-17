Метод японских учёных различает зеркальные формы аминокислот с точностью выше 80% и может помочь искать признаки жизни в образцах с других планет Учёные из Университета Осаки разработали метод, который позволяет различать зеркальные формы аминокислот на уровне отдельных молекул.
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