Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме

Суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса и военного противостояния в стране, это дружеский жест, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.