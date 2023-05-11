ИЗВЕСТИЯ iz

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Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме

Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме

Суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса и военного противостояния в стране, это дружеский жест, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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