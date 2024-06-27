Кнопочные бестселлеры Nokia 235 4G и Nokia 220 4G с MP3-плеером, FM-радио и YouTube Shorts вышли за пределами Китая

https://www.ixbt.com/news/2024/06/27/nokia-235-4g-nokia-220-. После выпуска Nokia 235 4G и Nokia 220 4G в Китае, где они стали бестселлерами, компания HMD Global в рамках партнерства с Nokia сообщила о выходе моделей на глобальный рынок.