Why Trading Strategies Fail: 5 Habits That Hold You Back E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! izzykeywest A trader can spend months developing a strategy, studying price movements, and identifying promising opportunities, only to finish the year with disappointing results.
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