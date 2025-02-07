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В Генштабе раскрыли, что Россия получила от западных вооружений на Украине

В Генштабе раскрыли, что Россия получила от западных вооружений на Украине

Трофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО© РИА Новости / Станислав Красильников 5805 прочтений Сегодня Российские ученые в 2024 году изучили свыше 90 образцов иностранного вооружения и военной техники, это позволило более эффективно вести боевые действия на Украине, заявил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ – замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".

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