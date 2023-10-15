ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.10.2023

Надо проверить все отделения полиции по стране, при выявлении саботажа с принятием заявления и возбуждения уголовных дел в отношении лиц (группы лиц), допустивших противоправные действия по отношению к участникам СВО, сотрудников полиции уволить из органов без права восстановления и отправить в зону СВО.

YYYYYYY XXXXXXX

Эти мастурбеки с земляным харями обрыдли, у нас что Россия для этих кишлачников и их саранчи, которая не может и не желает говорить по русски. До коле мы будем продавать и предавать Родину? Неужели бабло все затмило?