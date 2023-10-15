ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.10.2023

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российские войска выбили подразделения ВСУ из Синьковки под Купянском Подразделения российской армии сумели прорваться в Синьковку под Купянском, противник отступил из населенного пункта, превращенного в мощный опорный пункт.

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Комментарии
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МИ
Михаил Игнатов
Надо проверить все отделения полиции по стране, при выявлении саботажа с принятием заявления и возбуждения уголовных дел в отношении лиц (группы лиц), допустивших противоправные действия по отношению к участникам СВО, сотрудников полиции уволить из органов без права восстановления и отправить в зону СВО.
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16 час.
Андрей Тихонов
питерским мусорам повестки в зубы и на передок...
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эти мастурбеки с земляным харями обрыдли, у нас что Россия для этих кишлачников и их саранчи, которая не может и не желает говорить по русски. До коле мы будем продавать и предавать Родину? Неужели бабло все затмило?
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4 час.

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