Опасность учащенного сердцебиения: врач назвала коварные капли для носа

Фото:freepik.com Доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская в беседе с «Известиями» предостерегла от недооценки тахикардии — учащенного сердцебиения, которое может иметь серьезные последствия для здоровья.
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