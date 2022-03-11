«Открытый регион»: ЕГЭ-2022, запись в школы и детские сады

Темой очередного прямого эфира программы стало новации в образовании.Вместе с заместителем директора департамента образования администрации Архангельска Еленой Ерыкаловой мы обсудили: участие Архангельска в федеральной программе капительного ремонта школ, благодаря которой четыре образовательных учреждения получат финансирование работ по масштабному обновлению; подготовку к открытию новой школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория; грядущую кампанию по записи маленьких архангелогородцев в детские сады и школы; особенности проведения ЕГЭ 2022 года; уникальный проект по профориентации детей Child and skills.